Події

10:13 06.08.2022

Окупанти збирають дані пенсіонерів у Херсонській області та рекламують вступ до вишів – міськрада облцентру

1 хв читати

Російські окупанти готуються до проведення незаконного "референдуму" на контрольованій ними частині Херсонської області, для чого шукають співробітників, приміщення і залучають своїх медіапрацівників для пропаганди, повідомляється на сторінці Херсонської міської ради в Facebook у суботу вранці з посиланням на дані обласної Військової адміністрації.

Водночас через масову відмову жителів області співпрацювати з окупантами, ті залучають на роботу фахівців з РФ.

"За розповідями місцевих жителів, окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 000 рублів. Натомість вимагають персональні дані. Так звані “виплати” приносять людям, які раніше отримували пенсію Укрпоштою". У Херсонській області окупанти рекламують вступ до захоплених вишів. Обіцяють безкоштовне навчання. Також дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи та Криму", – йдеться в повідомленні.

Також окупанти активно перевіряють будинки і квартири, що розташовані в радіусі кілометра від місць проведення незаконного референдуму, розповіли в міськраді.

 

Теги: #окупація #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 06.08.2022
Новий голова Херсонської ОВА: Намагатимусь робити максимум для херсонців і для наближення нашої перемоги

Новий голова Херсонської ОВА: Намагатимусь робити максимум для херсонців і для наближення нашої перемоги

11:35 04.08.2022
На тимчасово окупованих територіях живуть близько 3 млн пенсіонерів - Жолнович

На тимчасово окупованих територіях живуть близько 3 млн пенсіонерів - Жолнович

06:57 03.08.2022
Окупанти перекидають десантні підрозділи на Херсонщину

Окупанти перекидають десантні підрозділи на Херсонщину

19:26 02.08.2022
У Херсонській області деокуповано вже 53 населені пункти

У Херсонській області деокуповано вже 53 населені пункти

14:56 02.08.2022
На залізничній станції "Каланчак" окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний поїзд - ГУР Міноборони України

На залізничній станції "Каланчак" окупанти влаштували димову завісу та підірвали власний поїзд - ГУР Міноборони України

12:46 02.08.2022
Кількість жертв обстрілу евакуаційного автобуса зросла до трьох, п'ятеро поранених – ОК "Південь"

Кількість жертв обстрілу евакуаційного автобуса зросла до трьох, п'ятеро поранених – ОК "Південь"

12:39 29.07.2022
Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

14:24 28.07.2022
Мер Мелітополя: Ми бачимо тенденцію виїзду молоді із тимчасово окупованої території

Мер Мелітополя: Ми бачимо тенденцію виїзду молоді із тимчасово окупованої території

08:12 28.07.2022
Росіяни стягують максимальну кількість військ на Херсонському напрямку, але ЗС України націлені на перемогу

Росіяни стягують максимальну кількість військ на Херсонському напрямку, але ЗС України націлені на перемогу

07:43 28.07.2022
У Херсонській області підірвали ворожий склад із боєприпасами

У Херсонській області підірвали ворожий склад із боєприпасами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Окупанти пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Зеленський: Обстріли окупантами Запорізької АЕС – злочин і акт терору

Продовольчу кризу можна подолати, якщо всі умови щодо безпеки зернової ініціативи буде виконано – Зеленський

У результаті обстрілу Миколаєва одна людина загинула, ще 22 поранені

ОСТАННЄ

У Запоріжжі ракетним ударом пошкоджено об'єкт інфраструктури, у Степногірську електропідстанція - обладміністрація

Окупанти стягують сили в Херсонську область, війна скоро вступить в нову фазу – британська розвідка

На місці нічного удару по Харкову виявлено фрагменти ракети С-300 – прокуратура

Нічні удари по Харківській області завдавали з Бєлгородської області РФ, кілька ракет вибухнули на місці – Синєгубов

Унаслідок нічних російських обстрілів Миколаєва важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі – Миколаївська АВА

Окупанти втратили в Україні за добу близько 250 військових, 10 танків і 4 засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 702 – поранено

Окупанти змушують українців за їжу брати участь у т.зв. "референдумі"

У результаті нічного ракетного удару по Харкову виникла пожежа у нежитловій будівлі, жертв і постраждалих немає

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА