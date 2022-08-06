Унаслідок нічних російських обстрілів Миколаєва важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі – Миколаївська АВА

Російські окупанти в суботу вночі обстріляли Миколаїв, важких поранень зазнали дві людини, пошкоджено житлові будівлі, повідомляє Миколаївська ОВА.

"Вночі, 6 серпня, близько 3:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Унаслідок цього важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація про наслідки обстрілів уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Також 5 серпня, близько 22:30 обстрілів зазнало с.Червона Долина Широківської громади Баштанського району. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Влучання також були по дорогах. Також вчора були обстріли біля с. Широке.

У суботу, 6 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли неподалік сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина. Наразі також відбуваються з певною періодичністю обстріли в Широківській громаді. Постраждалих немає.

Також 5 серпня унаслідок влучання боєприпасів і їхніх уламків на відкритій території Березнегуватської громади сталося загоряння сухої трави, лісової смуги і пожнивних залишків. Інформація про постраждалих відсутня. Інформація про пошкодження уточнюється.

Крім того, в п'ятницю, 5 серпня, окупанти вели обстріли Миколаївського району. Так, орієнтовно об 11:00 зафіксовано ворожі обстріли території с.Новомиколаївка Первомайської громади. В результаті сталося загоряння будинку і двох господарських споруд, численні загоряння сухостою на прибудинкових територіях і парковій зоні. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів двічі загорілася хвойна підстилка на території Галицинівського лісового урочища.

А внаслідок ворожих обстрілів Корабельного району Миколаєва вдень в п'ятницю поранено 21 людину, серед яких 13-річний підліток. Одна людина загинула.

Крім того, пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучання уламків від боєприпасів в дах, вибиті вікна і понівечений фасад. Ще в 4 приватних будинках сталися пожежі внаслідок обстрілу. У 5 багатоповерхових будинках вибиті вікна. Також пошкоджено будівлі двох приватних підприємств.

Джерело: https://www.facebook.com/mykoda/posts/pfbid029at328wRrtjF8vxyjeRJZrfiotDLjxYgA5yfka6tvf8dyXnjf29QbqWCih3bcirPl

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