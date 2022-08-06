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09:06 06.08.2022

Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 702 – поранено

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Ювенальні прокурори: 361 дитина загинула в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 702 – поранено

Понад 1063 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: станом на ранок суботи 6 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв склала 361, понад 702 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Станом на ранок 6 серпня 2022 року понад 1063 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 361 дитина загинула і понад 702 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 197, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 58, Херсонській – 55, Запорізькій – 40.

5 серпня в результаті обстрілу м. Миколаєва зазнав поранення 13-річний хлопчик.

Стало відомо, що 28 липня через обстріл с. Чорнобаївка на Херсонщині отримав поранення малолітній хлопчик.

Стало відомо, що 22 березня внаслідок обстрілу м. Ізюм Харківської області зазнав смертельних поранень 6-річний хлопчик.

Також стало відомо, що 21 червня внаслідок обстрілу с. Малі Проходи Харківської області від тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.

У результаті бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 2211 навчальних закладів. З них 230 зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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