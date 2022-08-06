У результаті нічного ракетного удару по Харкову виникла пожежа у нежитловій будівлі, жертв і постраждалих немає

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 3 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, викликані воєнними діями.

"Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася у Чугуївському районі області та Слобідському районі міста Харкова. Горів приватний житловий будинок та одноповерхова будівля", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, у ніч на 6 серпня, близько 00:30, ворожим ракетним ударом було частково зруйновано одноповерхову нежитлову будівлю у Слобідському районі Харкова, у будинку загорілася покрівля на площі близько 30 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 2 оперативні відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС. О 02:04 спалах вдалося ліквідувати. Жертв і постраждалих немає

Крім того, рятувальники 8 разів виїжджали на допомогу комунальникам та населенню та двічі для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.