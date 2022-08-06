Трьох людей поранено в результаті чергових нічних обстрілів окупантів на Дніпропетровщині
Трьох людей поранено внаслідок чергових нічних обстрілів окупантів на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Після опівночі російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район, із ствольної артилерії – Криворізький. Троє городян поранено. Один із них у лікарні – 58-річний чоловік", - написав він у телеграм-каналі.
Він зазначив, що ворог ударив по житлових кварталах – люди тим часом спали.
У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів
У місті зруйновано 11 п'ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок і будинок дитячої творчості.
Також виведено з ладу газовід, водовід та електромережу, в результаті чого кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.
Також ворог ударив по Криворізькому району, зокрема по Зеленодольській громаді. У Мар'янському перебито лінію електропередач. Без світла частина села.
Попередньо люди не постраждали.
В інших районах області цієї хвилини спокійно.