Події

07:15 06.08.2022

Італія виділяє Україні EUR200 млн пільгового кредиту на зарплати вчителям

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Італія виділяє Україні EUR200 млн пільгового кредиту на зарплати вчителям

Італія надає Україні пільговий безвідсотковий кредит EUR200 млн, кошти якого будуть направлені до державного бюджету для покриття витрат на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Як повідомляє Міністерство фінансів України, відповідний кредитний договір Міністр фінансів Сергій Марченко підписав у п'ятницю.

Кредит надається терміном на 15 років із пільговим періодом відстрочення погашення 7,5 років.

"Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні витрати", – наводяться у релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

 

 

Теги: #кредит #італія #освіта

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