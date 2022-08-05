Глави МЗС України та Перу обговорили продовження експорту українських товарів

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Перу Сесаром Ландою.

"Поговорив із моїм перуанським колегою Сесаром Ландою, повідомив йому про розблокування українських портів і запевнив, що Україна налаштована продовжувати експорт своїх товарів. Росія несе одноосібну відповідальність за функціонування зернових коридорів. Ми також зосередили увагу на двосторонніх питаннях", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.