Події

19:31 05.08.2022

Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації – Подоляк

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Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації – Подоляк

У РФ вдалися до двох форм прихованої мобілізації, щоб заповнити значні втрати своєї армії, зазначає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

 

 

 

Теги: #рф #мобілізація

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