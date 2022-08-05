САП відіграє ключову роль у захисті України від впливу Росії – посол США Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

"Провела чудову зустріч з очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименком. САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією і в захисті від впливу Росії та допомагає створити сильну, демократичну, суверенну Україну. Ми продовжимо підтримувати його важливу роботу", - написала Брінк у твіттері у п'ятницю.

Як повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі, під час зустрічі Клименко наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні та дотриманні загальної концепції антикорупційних заходів серед співдружніх країн. Керівник САП наголосив на необхідності подальшої міжнародної співпраці та обміну досвідом.

Він також подякував за підтримку розбудови антикорупційної інфраструктури в Україні та увагу, яку приділяли міжнародні спостерігачі задля проведення незалежного та об'єктивного конкурсу, і висловив сподівання на продовження спільної роботи з антикорупційних питань.

"У цей непростий для України час потрібно активізувати боротьбу не лише з російськими загарбниками, а і з нашим внутрішнім ворогом, який підступно нищить принципи правової держави. Лише викорінивши корупцію, ми зможемо перейти на новий рівень держави", - зазначив Клименко.

Також сторони розглянули проблемні питання та шляхи їх вирішення задля позитивних зрушень в антикорупційній сфері.