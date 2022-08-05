Події

17:06 05.08.2022

Питання можливості розблокування експорту зерна з портів Миколаєва вирішиться терміном до місяця – мер Кім

1 хв читати
Питання можливості розблокування експорту зерна з портів Миколаєва вирішиться терміном до місяця – мер Кім

Міністерство інфраструктури України вивчає можливість початку експорту продукції АПК із портів Миколаївської області в рамках Стамбульських зернових угод, це триватиме від двох тижнів до одного місяця.

"Я розмовляю з Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури. Він говорив мені, що від двох тижнів до місяця буде зрозуміло, чи можливо, в які терміни розблокувати порти Миколаєва. Це дуже важливо не лише для Миколаївської області, а й для України, і всього світу загалом", - сказав під час Всеукраїнського телемарафону голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Туреччини, України та РФ відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Станом на 5 серпня з українських портів уже вийшли 4 із 17 заблокованих російським флотом зерновози, і один прямує для завантаження.

 

Теги: #зерно #миколаїв #кім

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 05.08.2022
USAID выдаст украинским аграриям 300 млн грн в виде 15 субгрантов

USAID выдаст украинским аграриям 300 млн грн в виде 15 субгрантов

16:12 05.08.2022
USAID видасть українським аграріям 300 млн грн у вигляді 15 субгрантів

USAID видасть українським аграріям 300 млн грн у вигляді 15 субгрантів

16:08 05.08.2022
Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

15:47 05.08.2022
Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі - Кім

Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі - Кім

14:32 05.08.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 39 сільгосппідприємств, вигоріло понад 180 га пшениці - Синєгубов

13:57 05.08.2022
У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

13:40 05.08.2022
Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

08:56 05.08.2022
Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

08:22 05.08.2022
Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів - ООН

Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів - ООН

21:54 04.08.2022
Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін пропонує конфіскувати 903 об'єкти, які належать Російській державі, - Шмигаль

Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ допомогти звільнити з полону українських військовослужбовців

Понад 10 людей постраждали внаслідок обстрілу Миколаєва, є загиблі - Кім

Повітряні сили ЗСУ не підтверджують інформацію про передачу Північною Македонією чотирьох Су-25

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує конфіскувати 903 об'єкти, які належать Російській державі, - Шмигаль

Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

Рідні захисників "Азовсталі" закликають світ допомогти звільнити з полону українських військовослужбовців

У Львові відкрили перший у регіоні банк грудного молока

Одеські прикордонники викрили схему переправлення через держкордон моряків

Повітряні сили ЗСУ не підтверджують інформацію про передачу Північною Македонією чотирьох Су-25

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною - посол

Частка українців, які асоціюють себе з ПЦУ, перевищила 50%, з УПЦ (МП) - скоротилася до 4%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА