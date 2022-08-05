Питання можливості розблокування експорту зерна з портів Миколаєва вирішиться терміном до місяця – мер Кім

Міністерство інфраструктури України вивчає можливість початку експорту продукції АПК із портів Миколаївської області в рамках Стамбульських зернових угод, це триватиме від двох тижнів до одного місяця.

"Я розмовляю з Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури. Він говорив мені, що від двох тижнів до місяця буде зрозуміло, чи можливо, в які терміни розблокувати порти Миколаєва. Це дуже важливо не лише для Миколаївської області, а й для України, і всього світу загалом", - сказав під час Всеукраїнського телемарафону голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Туреччини, України та РФ відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Станом на 5 серпня з українських портів уже вийшли 4 із 17 заблокованих російським флотом зерновози, і один прямує для завантаження.