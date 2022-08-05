Керівництво МВС часів Януковича судитимуть за незаконне постачання гранат із РФ

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС за незаконне постачання гранат із РФ під час Революції гідності.

У повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі ДБР у п'ятницю, зазначається, що обвинувальний акт стосовно керівництва МВС часів президентства Віктора Януковича направлено до суду.

"Встановлено, що в січні 2014 року чиновники незаконно переправили літаком із території Російської Федерації ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручні димові гранати виробництва держави-агресора. Ці спецзасоби не пройшли експертизу щодо можливості та порядку їх застосування до людей", - наголошується у повідомленні.

За інформацією ДБР, у січні-лютому 2014 року спецзасоби протиправно застосовували підрозділи "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. Внаслідок їх використання 137 мітингувальників дістали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Також, як зазначено у повідомленні ДБР, посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Колишніх високопосадовців звинувачують у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції гідності з застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України).

"За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території Росії", - інформують у ДБР.

Невикористані гранати було вилучено під час досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії їх було передано до Національної поліції України.