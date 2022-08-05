Російські окупанти вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, дуже велика площа ураження, значні руйнування та жертви - мер

Російські окупанти у п'ятницю, 5 серпня, вдень обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва, є значні руйнування та жертви, площа ураження дуже велика, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва. Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування та жертви. На місцях працюють рятувальні служби. Детальну інформацію повідомлю вам пізніше", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про понад 10 постраждалих та загиблих унаслідок обстрілу Миколаєва в одному місці.

"Вже понад 10 (300) лише в одному місці після обстрілу вдень, є 200, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00. Уважно стежу за судами щодо коригувальників", - написав він у телеграм-каналі.