Одеські прикордонники викрили схему переправлення через держкордон моряків

Оперативники Одеського прикордонного загону блокували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян через державний кордон України, повідомляє Держприкордонслужба України.

"Організатором міграційної схеми є один із керівників судноремонтної та крюїнгової компанії однієї з країн Європи. Головним критерієм у підборі "ухилянтів" була наявність фахової кваліфікації моряка або спеціаліста з ремонту морських суден, адже в подальшому планувалося їх працевлаштування на судноремонтних підприємствах однієї з країн ЄС. Як винагороду ділки отримували $3000 за кожну людину", - йдеться у повідомленні.

Міграційний шлях призовників пролягав поза пунктами пропуску на невизнану т.зв. ПМР, де моряків зустрічали місцеві представники правоохоронних органів, які забезпечували подальше переправлення чоловіків до Республіки Молдова.

"Кінцевою точкою подорожі нелегалів була одна з країн Європейського Союзу, до якої вони вже добиралися регулярними автобусними рейсами. За успішне переправлення чоловіків організатори трансферу отримували додаткову винагороду від "роботодавця", - розповіли у відомстві.

Правоохоронцям вдалося викрити пособника організатора шахрайської схеми на території України, перевізника й затримати трьох моряків під час безпосередньої спроби незаконного переправлення через державний кордон.