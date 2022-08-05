Події

14:03 05.08.2022

Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною - посол

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Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною - посол

Посол України в Туреччині Василь Боднар наголошує на важливості українсько-турецьких переговорів після зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

"Гадаю, що правильним було б думати про подальші контакти, можливо, з нашою стороною після того, як відбудеться цей візит. Це було б по-чесному і правильно з точки зору їхньої ролі у врегулюванні ситуації", - сказав Боднар на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Львові у п'ятницю.

За його словами, Україна продовжує переговори з Туреччиною щодо впровадження обмежень на торгівлю з РФ у зв'язку з її війною проти України.

"Але є історії, які нам не приносять великого задоволення - це питання торговельних відносин. Ми продовжуємо говорити з турецькою стороною у нашому двосторонньому форматі про те, щоб вони приєдналися до обмежень, які впроваджені з боку ЄС та США, щоб обмежити співпрацю з Росією. На жаль, їхні інтереси цьому не відповідають, і вони продовжують свій шлях. У цьому випадку у нас прямого впливу на ухвалення такого рішення немає, і ми маємо розуміти, що не все відбувається так, як хочемо", - сказав Боднар.

Теги: #україна #туреччина

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