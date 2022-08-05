Загальна сума благодійних внесків через платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн - Зеленський

Загальна сума благодійних внесків через фандрайзингову платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"До платформи UNITED24 приєдналися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн", - повідомляється в телеграм-каналі глави держави.

Президент подякував усім, хто долучився до благодійного проєкту.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення ініціативи міжнародної благодійної підтримки UNITED24 17 травня. Кошти з фандрайзингової платформи перераховуються до Національного банку України та перенаправляються профільним міністерствам, зокрема на оборону та гуманітарні потреби.