Події

13:44 05.08.2022

Загальна сума благодійних внесків через платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн - Зеленський

1 хв читати
Загальна сума благодійних внесків через платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн - Зеленський

Загальна сума благодійних внесків через фандрайзингову платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"До платформи UNITED24 приєдналися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн", - повідомляється в телеграм-каналі глави держави.

Президент подякував усім, хто долучився до благодійного проєкту.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення ініціативи міжнародної благодійної підтримки UNITED24 17 травня. Кошти з фандрайзингової платформи перераховуються до Національного банку України та перенаправляються профільним міністерствам, зокрема на оборону та гуманітарні потреби.

 

Теги: #внески #united24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 28.07.2022
Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24

Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24

10:46 20.07.2022
Мінцифри запускає англомовне цифрове медіа про Україну UNITED24

Мінцифри запускає англомовне цифрове медіа про Україну UNITED24

10:03 19.07.2022
UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

UNITED24 зібрала понад 510 млн грн на дрони для ЗСУ – Федоров

18:06 11.07.2022
За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

07:20 10.07.2022
За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ

20:07 05.07.2022
Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

14:31 18.06.2022
Наступного місяця уряд представить План відновлення України United24 - Шмигаль

Наступного місяця уряд представить План відновлення України United24 - Шмигаль

06:48 08.06.2022
Українська тенісистка Світоліна стала другим послом UNITED24

Українська тенісистка Світоліна стала другим послом UNITED24

16:38 07.06.2022
Минспорта открывает спецсчет в НБУ для пожертвований в рамках инициативы UNITED24 – решение правительства

Минспорта открывает спецсчет в НБУ для пожертвований в рамках инициативы UNITED24 – решение правительства

16:38 07.06.2022
Мінспорту відкриває спецрахунок у НБУ для пожертвувань у рамках ініціативи UNITED24 – рішення уряду

Мінспорту відкриває спецрахунок у НБУ для пожертвувань у рамках ініціативи UNITED24 – рішення уряду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Це фальшива "нейтральність", а не правдивість - Кулеба у відповідь генсеку Amnesty International

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

ОСТАННЄ

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною - посол

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

Частка українців, які асоціюють себе з ПЦУ, перевищила 50%, з УПЦ (МП) - скоротилася до 4%

Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Кількість загиблих унаслідок обстрілу клініки у Вінниці досягла 28 осіб - заступник директора департаменту

На Львівщині затримано двох колабораціоністів, один із них хотів навести ворожі ракети на пам'ятник Бандері

Вихідні в Україні будуть теплими, але хмарними, місцями короткочасні дощі з грозами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА