Кількість загиблих унаслідок обстрілу клініки у Вінниці досягла 28 осіб - заступник директора департаменту

Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими окупантами клініки у Вінниці досягла 28 осіб, із них троє дітей.

Як повідомила в ефірі телемарафону в п'ятницю заступник директора департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко, 28-м померлим унаслідок обстрілу став лікар на ім'я Павло, який працював в цій клініці.

Крім того, внаслідок обстрілу постраждали 180 людей.

Як повідомлялося, 14 липня російські військові завдали ракетного удару по Вінниці. Атаки зазнала клініка "Нейромед". Унаслідок обстрілу на місці загинули 23 особи.