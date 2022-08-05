Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні навряд чи сприятиме довгим прогулянкам. Адже вікенд обіцяє бути «розпеченим», а в неділю половину областей України накриють дощі з грозами.

Погода в суботу 6 серпня

На більшій частині території України субота буде спекотною. Так, до +32…+33 °С очікується в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. До +29…+31 °С термометри покажуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, а також у всіх західних областях. Жителям Закарпаття краще зовсім не виходити з дому опівдні — температура тут сягатиме +34 °С. По всій Україні погода в суботу буде без опадів, з мінливою хмарністю.

Погода в неділю 7 серпня

У неділю в усіх західних областях країни сильні дощі з грозами зіб'ють температуру до +22…+24 °С. У Сумській, Київській та Чернігівській областях теж пройдуть дощі, але бажаної прохолоди вони не принесуть — очікується до +28…+30 °С. На решті території України буде ясно і дуже спекотно: на Півдні та в Криму — +34 °С, у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях — +32…+33 °С, у Черкаській та Кіровоградській областях — до +31 °С.

Уночі термометри, як і в суботу, в північних та західних областях покажуть +14…+16 °С, у центральних, південних та східних — +18…+20 °С.

Погода в понеділок 8 серпня

Новий тиждень розпочнеться з дощів та гроз у всіх західних та північних регіонах, при цьому стовпчики термометрів тут покажуть +23…+26 °С. У південних та східних областях погода на початку тижня буде ясною, а повітря буквально розпеченим: мешканцям Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей варто приготуватися до рекордних +36 °С. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях очікуються +32…+34 °С, у центральних областях — +30…+31 °С.

Алергікам варто бути обережними

У всіх областях України починається цвітіння амброзії та полину, тому людям, які страждають на алергію, від поїздок за місто та пікніків краще відмовитися. Не забудьте перевірити термін придатності антигістамінних препаратів в аптечці, частіше робіть вологе прибирання й не забувайте вдома маски.

Народні прикмети та вірування

У день Бориса та Гліба, 6 серпня, наші пращури не дивились на грозу, щоб не було проблем із зором. Більше того, під час негоди щільно зачиняли вікна, щоб до домівки із серпневим дощем не проникла нечиста сила.

7 серпня, в день Анни-Зимовказниці, слов'яни «передбачали» погоду на прийдешню зиму. Якщо день був сонячний, то готувалися до малосніжної зими з сильними морозами. Якщо ж падав дощ, зима мала бути теплою та сніжною.