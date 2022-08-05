Події

12:24 05.08.2022

Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами

2 хв читати
Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні навряд чи сприятиме довгим прогулянкам. Адже вікенд обіцяє бути «розпеченим», а в неділю половину областей України накриють дощі з грозами.

Погода в суботу 6 серпня

На більшій частині території України субота буде спекотною. Так, до +32…+33 °С очікується в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. До +29…+31 °С термометри покажуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, а також у всіх західних областях. Жителям Закарпаття краще зовсім не виходити з дому опівдні — температура тут сягатиме +34 °С. По всій Україні погода в суботу буде без опадів, з мінливою хмарністю.

Погода в неділю 7 серпня

У неділю в усіх західних областях країни сильні дощі з грозами зіб'ють температуру до +22…+24 °С. У Сумській, Київській та Чернігівській областях теж пройдуть дощі, але бажаної прохолоди вони не принесуть — очікується до +28…+30 °С. На решті території України буде ясно і дуже спекотно: на Півдні та в Криму — +34 °С, у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях — +32…+33 °С, у Черкаській та Кіровоградській областях — до +31 °С.

Уночі термометри, як і в суботу, в північних та західних областях покажуть +14…+16 °С, у центральних, південних та східних — +18…+20 °С.

Погода в понеділок 8 серпня

Новий тиждень розпочнеться з дощів та гроз у всіх західних та північних регіонах, при цьому стовпчики термометрів тут покажуть +23…+26 °С. У південних та східних областях погода на початку тижня буде ясною, а повітря буквально розпеченим: мешканцям Одеської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей варто приготуватися до рекордних +36 °С. У Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях очікуються +32…+34 °С, у центральних областях — +30…+31 °С.

Алергікам варто бути обережними

У всіх областях України починається цвітіння амброзії та полину, тому людям, які страждають на алергію, від поїздок за місто та пікніків краще відмовитися. Не забудьте перевірити термін придатності антигістамінних препаратів в аптечці, частіше робіть вологе прибирання й не забувайте вдома маски.

Народні прикмети та вірування

У день Бориса та Гліба, 6 серпня, наші пращури не дивились на грозу, щоб не було проблем із зором. Більше того, під час негоди щільно зачиняли вікна, щоб до домівки із серпневим дощем не проникла нечиста сила.

7 серпня, в день Анни-Зимовказниці, слов'яни «передбачали» погоду на прийдешню зиму. Якщо день був сонячний, то готувалися до малосніжної зими з сильними морозами. Якщо ж падав дощ, зима мала бути теплою та сніжною.

Теги: #погода #синоптик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 05.08.2022
Вихідні в Україні будуть теплими, але хмарними, місцями короткочасні дощі з грозами

Вихідні в Україні будуть теплими, але хмарними, місцями короткочасні дощі з грозами

12:11 03.08.2022
В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

13:07 01.08.2022
В Україні очікується помірно спекотна погода з короткочасними дощами, грозами, градом та шквальним вітром

В Україні очікується помірно спекотна погода з короткочасними дощами, грозами, градом та шквальним вітром

13:04 29.07.2022
Прогноз погоди на вихідні 30–31 липня: на Заході — дощі та прохолода, на Півдні — спека

Прогноз погоди на вихідні 30–31 липня: на Заході — дощі та прохолода, на Півдні — спека

13:14 25.07.2022
В Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі

В Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі

12:29 23.07.2022
Дощі та грози очікуються в Україні найближчими днями

Дощі та грози очікуються в Україні найближчими днями

11:47 22.07.2022
Прогноз погоди на вихідні 23–24 липня: від спеки до грози

Прогноз погоди на вихідні 23–24 липня: від спеки до грози

12:29 20.07.2022
У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

12:09 18.07.2022
У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

12:50 17.07.2022
В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Це фальшива "нейтральність", а не правдивість - Кулеба у відповідь генсеку Amnesty International

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

ОСТАННЄ

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною - посол

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

Частка українців, які асоціюють себе з ПЦУ, перевищила 50%, з УПЦ (МП) - скоротилася до 4%

Загальна сума благодійних внесків через платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн - Зеленський

Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Кількість загиблих унаслідок обстрілу клініки у Вінниці досягла 28 осіб - заступник директора департаменту

На Львівщині затримано двох колабораціоністів, один із них хотів навести ворожі ракети на пам'ятник Бандері

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА