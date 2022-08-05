РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

Російська Федерація, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, заявило Міністерство закордонних справ України.

"Великий терор тридцятих років 20 століття не зламав українського народу, його духу та мужності, не здасться Україна і зараз. Настав час рішуче визнати, що Російська Федерація, що успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу", - йдеться у коментарі МЗС України у п'ятницю.

У відомстві нагадали, що 5 серпня в Україні вшановують пам'ять жертв Великого терору 1937-1938 років — одного з наймасштабніших злочинів радянської влади проти людства. Зазначається, що 85 років тому за наказом НКВС СРСР набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи". На практиці це означало масові зачистки для знищення комуністичною диктатурою української еліти, яка мала потенціал відновити та розвивати українську державність, зазначили у МЗС України.

"У наші дні російська влада продовжує політику радянського режиму, вийшовши на новий рівень цинізму та жорсткості: окупанти ведуть війну проти кожного українця, незалежно від віку, статі, мови спілкування чи роду діяльності. Ворожі війська з важкої артилерії та ракетними ударами розстрілюють та нищать всю націю. Оленівка, Вінниця, Кременчук, Краматорськ, Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Чернігів, Миколаїв, Маріуполь - назви цих українських міст і містечок тепер відомі всьому світу саме через криваві злочини російської влади", - йдеться у коментарі.

МЗС наголосило, що найбільше страждають тимчасово окуповані території України, які загарбники перетворили на місця несвободи та масового терору. Українські громадяни стають жертвами репресій з боку окупаційного режиму за найменшого прояву спротиву, зазначили у відомстві.

"Сьогодні українські захисники борються за те, щоб раз і назавжди здолати агресора та унеможливити подальші спроби РФ знищити український народ, нашу державність та вдаватися до шантажу всього людства. Світ демонструє безпрецедентну підтримку України, разом ми рухаємося до спільної цілі, якою обов’язково стане перемога", - заявило МЗС України.