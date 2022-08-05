Події

10:56 05.08.2022

РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

2 хв читати
РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

Російська Федерація, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, заявило Міністерство закордонних справ України.

"Великий терор тридцятих років 20 століття не зламав українського народу, його духу та мужності, не здасться Україна і зараз. Настав час рішуче визнати, що Російська Федерація, що успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу", - йдеться у коментарі МЗС України у п'ятницю.

У відомстві нагадали, що 5 серпня в Україні вшановують пам'ять жертв Великого терору 1937-1938 років — одного з наймасштабніших злочинів радянської влади проти людства. Зазначається, що 85 років тому за наказом НКВС СРСР набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП(б) "Про антирадянські елементи". На практиці це означало масові зачистки для знищення комуністичною диктатурою української еліти, яка мала потенціал відновити та розвивати українську державність, зазначили у МЗС України.

"У наші дні російська влада продовжує політику радянського режиму, вийшовши на новий рівень цинізму та жорсткості: окупанти ведуть війну проти кожного українця, незалежно від віку, статі, мови спілкування чи роду діяльності. Ворожі війська з важкої артилерії та ракетними ударами розстрілюють та нищать всю націю. Оленівка, Вінниця, Кременчук, Краматорськ, Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Чернігів, Миколаїв, Маріуполь - назви цих українських міст і містечок тепер відомі всьому світу саме через криваві злочини російської влади", - йдеться у коментарі.

МЗС наголосило, що найбільше страждають тимчасово окуповані території України, які загарбники перетворили на місця несвободи та масового терору. Українські громадяни стають жертвами репресій з боку окупаційного режиму за найменшого прояву спротиву, зазначили у відомстві.

"Сьогодні українські захисники борються за те, щоб раз і назавжди здолати агресора та унеможливити подальші спроби РФ знищити український народ, нашу державність та вдаватися до шантажу всього людства. Світ демонструє безпрецедентну підтримку України, разом ми рухаємося до спільної цілі, якою обов’язково стане перемога", - заявило МЗС України.

Теги: #росія #терорист #мзс_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 05.08.2022
США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

США готові до діалогу з РФ щодо контролю над озброєннями

07:43 05.08.2022
"Роскосмос" не робитиме різких кроків щодо виходу з проєкту МКС до 2024 року

"Роскосмос" не робитиме різких кроків щодо виходу з проєкту МКС до 2024 року

20:27 04.08.2022
Латвія призупинила угоду з РФ про економічне співробітництво

Латвія призупинила угоду з РФ про економічне співробітництво

22:09 02.08.2022
Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

20:18 02.08.2022
США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

20:29 01.08.2022
Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

18:12 01.08.2022
Виробник чаю Lipton іде з Росії, виробництво припиниться до кінця 2022 року

Виробник чаю Lipton іде з Росії, виробництво припиниться до кінця 2022 року

21:44 31.07.2022
Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні

07:36 31.07.2022
Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

15:12 30.07.2022
МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Зеленський увів до складу РНБО Костіна та Малюка замість Венедіктової та Баканова – указ

Amnesty International перекладає відповідальність на жертву

Зеленський: Затримка надання макрофінансової допомоги для України – злочин або помилка

ОСТАННЄ

ДБР повідомило про підозру боцману, який воює проти України на фрегаті "Адмірал Ессен"

В основній сесії НТМ узяли участь 187,8 тис. абітурієнтів – УЦОЯО

Вечірній ворожий обстріл житлового масиву в Харкові здійснено з РСЗВ "Торнадо-С"

БЕБ ліквідувало незаконне виробництво сигарет на Одещині, конфісковано сигарет та обладнання на 150 млн грн

Ворог тримає чотири носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять у Середземному – ВМС ЗСУ

Росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва, влучили у приватний будинок - ОВА

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир" – ОК "Південь"

У Миргородській громаді відбудуться стрільби у рамках навчань, попереджає голова Полтавської ОВА

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА