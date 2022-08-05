Події

09:38 05.08.2022

Росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва, влучили у приватний будинок - ОВА

1 хв читати

Росіяни вранці обстріляли Корабельний район Миколаєва з далекобійної артилерії "Піон", відомо про влучення у приватний будинок, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі та зранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Детальну інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони Миколаєва, вночі Корабельний район обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".

У Миколаївському районі ввечері, 4 серпня, о 19:10 у с. Парутиному Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу троє людей дістали поранень.

Уранці 5 серпня о 03:05 також зафіксовано обстріл с. Зайчівського Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок чого сталося займання житлового будинку, приватного сільськогосподарського підприємства, пошкоджено машини. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Уночі ворог обстріляв Галицинівську громаду та с. Шевченкове Шевченківської громади, пошкоджено житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, стався спалах на полях. Постраждалих немає.

Теги: #миколаївщина #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:15 05.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, дев’ятеро – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули семеро людей, дев’ятеро – поранені

08:02 05.08.2022
Уночі росіяни з реактивної артилерії обстріляли Нікополь, випустили 40 снарядів

Уночі росіяни з реактивної артилерії обстріляли Нікополь, випустили 40 снарядів

07:50 05.08.2022
Окупанти обстрілюють околиці Запоріжжя

Окупанти обстрілюють околиці Запоріжжя

07:48 05.08.2022
За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань через ворожі обстріли на Харківщині

За добу поліція задокументувала 15 фактів руйнувань через ворожі обстріли на Харківщині

10:12 04.08.2022
Унаслідок обстрілів на Миколаївщині пошкоджено житлові будинки, Очаків частково втратив електропостачання – голова ОВА

Унаслідок обстрілів на Миколаївщині пошкоджено житлові будинки, Очаків частково втратив електропостачання – голова ОВА

08:56 04.08.2022
Окупанти обстріляли Запоріжжя, жертв немає

Окупанти обстріляли Запоріжжя, жертв немає

08:08 04.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

07:49 04.08.2022
Окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, поранено жінку

Окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, поранено жінку

07:38 04.08.2022
На Харківщині через ворожі обстріли пошкоджено житло, підприємство та супермаркет, поліція задокументувала 20 фактів руйнувань за добу

На Харківщині через ворожі обстріли пошкоджено житло, підприємство та супермаркет, поліція задокументувала 20 фактів руйнувань за добу

07:05 04.08.2022
У Харкові зафіксовано "прильоти" до адмінбудівлі, постраждалих немає

У Харкові зафіксовано "прильоти" до адмінбудівлі, постраждалих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Зеленський увів до складу РНБО Костіна та Малюка замість Венедіктової та Баканова – указ

Amnesty International перекладає відповідальність на жертву

Зеленський: Затримка надання макрофінансової допомоги для України – злочин або помилка

ОСТАННЄ

РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

Вечірній ворожий обстріл житлового масиву в Харкові здійснено з РСЗВ "Торнадо-С"

БЕБ ліквідувало незаконне виробництво сигарет на Одещині, конфісковано сигарет та обладнання на 150 млн грн

Ворог тримає чотири носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять у Середземному – ВМС ЗСУ

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир" – ОК "Південь"

У Миргородській громаді відбудуться стрільби у рамках навчань, попереджає голова Полтавської ОВА

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Ювенальні прокурори: 359 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 700 – поранено

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 12 ворожих боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА