Росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва, влучили у приватний будинок - ОВА

Росіяни вранці обстріляли Корабельний район Миколаєва з далекобійної артилерії "Піон", відомо про влучення у приватний будинок, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі та зранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Детальну інформацію про пошкодження та постраждалих уточнюють.

За попередньою інформацією Військової комендатури оборони Миколаєва, вночі Корабельний район обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".

У Миколаївському районі ввечері, 4 серпня, о 19:10 у с. Парутиному Куцурубської громади внаслідок ворожого обстрілу троє людей дістали поранень.

Уранці 5 серпня о 03:05 також зафіксовано обстріл с. Зайчівського Мішково-Погорілівської громади. Внаслідок чого сталося займання житлового будинку, приватного сільськогосподарського підприємства, пошкоджено машини. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Уночі ворог обстріляв Галицинівську громаду та с. Шевченкове Шевченківської громади, пошкоджено житлові будинки та прилеглі нежитлові споруди, стався спалах на полях. Постраждалих немає.