Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

За добу ворог втратив 150 осіб особового складу, 3 танки, 6 БТР, 5 засобів ППО, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.08 орієнтовно становлять: особового складу – близько 41 650 (+150) осіб ліквідовано, танків – 1 792 (+3) од., бойових броньованих машин – 4 032 (+6) од., артилерійських систем - 950 (+4) од., РСЗВ - 260 (+0) од., засобів ППО - 123 (+5) од., літаків - 223 (+0) од., вертольотів - 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+0), крилатих ракет - 182 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 964 (+4) од., спеціальної техніки - 83 (+0)", - ідеться у повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку.