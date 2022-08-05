ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир" – ОК "Південь"

За добу на південному напрямку ЗСУ знищили 39 противників, 4 зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Нашими штурмовиками атаковано 2 осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах. Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, в тому числі й з боєприпасами в Херсонському районі. Знищено 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці. Остаточні втрати ворога – дорозвідуються", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

За інформацією ОК "Південь", у Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів і катерів, 2 надводні та 1 підводні носії ракет типу "Калібр", 2 десантні кораблі противника.