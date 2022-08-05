Ювенальні прокурори: 359 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 700 – поранено

Понад 1059 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: станом на ранок п'ятниці 5 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв склала 359, понад 700 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 371, Харківській – 195, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 57, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

4 серпня в результаті обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту у центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років.

Стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілу Маріуполя Донецької області на початку збройної агресії.

Також під час фіксації злочинів, скоєних окупантами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілу ще чотирьох дітей.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2211 навчальних закладів. З них 230 зруйновано повністю.