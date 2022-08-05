Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів - ООН

Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі дав дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор ще трьох суден із кукурудзою з України, повідомляє центр новин ООН.

"СКЦ у рамках Чорноморської зернової ініціативи дозволив вихід із українських портів ще трьох вантажних суден, які перевозять загалом 58 041 тонну кукурудзи", - йдеться в повідомленні.

Усі три судна, згідно з планом, вийдуть у море в п'ятницю вранці, проте терміни можуть змінитися через погодні умови чи інші непередбачені обставини, повідомляють в ООН.

"Суховантаж Polarnet, що стоїть на якорі в порту Чорноморська, попрямує в Карасу, Туреччина. Судно Navistar вийде з одеського порту з кукурудзою, призначеної для вивантаження в Рінгаскідді, Ірландія. Суховантаж Rojen, який стоїть на якорі в Чорноморську, пройде до британського Тізпорту", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що СКЦ уважно стежитиме за безпечним проходом суден гуманітарним морським коридором.

Крім того, СКЦ проведе інспекцію суховантажного судна Fulmar S, що прямує до Чорноморська. Суховантаж стоїть на якорі в зоні огляду на північний захід від Стамбула.

Раніше глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що "три судна із зерном покинуть українські порти в п'ятницю в рамках найважливішої угоди, укладеної за посередництвом Анкари".

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

1 серпня судно Razoni з 27 тис. тонн кукурудзи вийшло з порту Одеси, воно йде під прапором Сьєрра-Леоне і зараз прямує до Лівану.