Події

08:22 05.08.2022

Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів - ООН

2 хв читати
Три судна з кукурудзою отримали дозвіл на вихід з українських портів - ООН

Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі дав дозвіл на прохід через морський гуманітарний коридор ще трьох суден із кукурудзою з України, повідомляє центр новин ООН.

"СКЦ у рамках Чорноморської зернової ініціативи дозволив вихід із українських портів ще трьох вантажних суден, які перевозять загалом 58 041 тонну кукурудзи", - йдеться в повідомленні.

Усі три судна, згідно з планом, вийдуть у море в п'ятницю вранці, проте терміни можуть змінитися через погодні умови чи інші непередбачені обставини, повідомляють в ООН.

"Суховантаж Polarnet, що стоїть на якорі в порту Чорноморська, попрямує в Карасу, Туреччина. Судно Navistar вийде з одеського порту з кукурудзою, призначеної для вивантаження в Рінгаскідді, Ірландія. Суховантаж Rojen, який стоїть на якорі в Чорноморську, пройде до британського Тізпорту", - уточнюється в повідомленні.

Зазначається, що СКЦ уважно стежитиме за безпечним проходом суден гуманітарним морським коридором.

Крім того, СКЦ проведе інспекцію суховантажного судна Fulmar S, що прямує до Чорноморська. Суховантаж стоїть на якорі в зоні огляду на північний захід від Стамбула.

Раніше глава Міноборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що "три судна із зерном покинуть українські порти в п'ятницю в рамках найважливішої угоди, укладеної за посередництвом Анкари".

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів в Україні – Чорноморська, Одеси та Південного.

1 серпня судно Razoni з 27 тис. тонн кукурудзи вийшло з порту Одеси, воно йде під прапором Сьєрра-Леоне і зараз прямує до Лівану.

 

 

Теги: #зерно #оон #україна #вивезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 05.08.2022
Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

07:58 05.08.2022
Єрмак обговорив із радником Федерального канцлера Німеччини подальшу підтримку України та участь німецької сторони в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи

Єрмак обговорив із радником Федерального канцлера Німеччини подальшу підтримку України та участь німецької сторони в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи

21:54 04.08.2022
Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

20:52 04.08.2022
Уряд закликає МВФ до нової програми співробітництва

Уряд закликає МВФ до нової програми співробітництва

19:20 04.08.2022
Наступ окупантів під Богородичним, Мар'їнкою, Бахмутом та Соледаром відбито

Наступ окупантів під Богородичним, Мар'їнкою, Бахмутом та Соледаром відбито

17:39 04.08.2022
СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

16:30 04.08.2022
США нададуть Україні матеріально-технічну допомогу у розмінуванні звільнених територій

США нададуть Україні матеріально-технічну допомогу у розмінуванні звільнених територій

15:33 04.08.2022
USAID надасть ВООЗ додаткових $1,8 млн для підтримки охорони здоров'я в Україні

USAID надасть ВООЗ додаткових $1,8 млн для підтримки охорони здоров'я в Україні

11:43 04.08.2022
Перше судно від початку війни вирушило в Україну для завантаження зерном – речник ОВА

Перше судно від початку війни вирушило в Україну для завантаження зерном – речник ОВА

09:42 04.08.2022
МЗС України розчароване рішенням ліванського суду про зняття арешту із сирійського судна Laodecia, яке перевозить вкрадену в Україні сільгосппродукцію

МЗС України розчароване рішенням ліванського суду про зняття арешту із сирійського судна Laodecia, яке перевозить вкрадену в Україні сільгосппродукцію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

Зеленський увів до складу РНБО Костіна та Малюка замість Венедіктової та Баканова – указ

Amnesty International перекладає відповідальність на жертву

Зеленський: Затримка надання макрофінансової допомоги для України – злочин або помилка

ОСТАННЄ

РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

Вечірній ворожий обстріл житлового масиву в Харкові здійснено з РСЗВ "Торнадо-С"

БЕБ ліквідувало незаконне виробництво сигарет на Одещині, конфісковано сигарет та обладнання на 150 млн грн

Ворог тримає чотири носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять у Середземному – ВМС ЗСУ

Росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва, влучили у приватний будинок - ОВА

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300, станцію радіолокації "Імбир" – ОК "Південь"

У Миргородській громаді відбудуться стрільби у рамках навчань, попереджає голова Полтавської ОВА

Ювенальні прокурори: 359 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 700 – поранено

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 12 ворожих боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА