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07:58 05.08.2022

Єрмак обговорив із радником Федерального канцлера Німеччини подальшу підтримку України та участь німецької сторони в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи

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Єрмак обговорив із радником Федерального канцлера Німеччини подальшу підтримку України та участь німецької сторони в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак телефоном обговорив із радником Федерального канцлера із зовнішньої політики – директором департаменту зовнішньої політики, безпеки та розвитку відомства Федерального канцлера Німеччини Єнсом Плетнером подальшу підтримку України.

"Сторони обговорили безпеку та економічну підтримку нашої держави, а також формування системи гарантій безпеки для України", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому прес-службою ОП у четвер.

Під час розмови Єрмак наголосив на необхідності прискореного отримання Україною сучасного озброєння. Співрозмовники також обговорили питання подальшої макрофінансової підтримки України з боку Німеччини та ЄС.

Крім того, глава ОП порушував питання посилення санкційного тиску на Росію.

Єрмак також висловив сподівання на високий рівень участі німецької сторони у онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

 

 

Теги: #україна #безпека #підтримка #німеччина

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