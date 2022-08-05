Події

06:59 05.08.2022

Amnesty International перекладає відповідальність на жертву

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Amnesty International перекладає відповідальність на жертву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку цивільне населення країни, перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Насамперед глава держави наголосив, що сьогоднішній обстріл російськими окупантами м. Торецька Донецької області, внаслідок якого загинуло вісім людей, а також зруйновано інфраструктуру, є черговим цинічним та розважливим актом російського терору.

"Вони знали, куди б'ють й, очевидно, хотіли, щоб люди постраждали. Щодо цього та тисяч інших злочинів російських терористів ми не бачимо чітких та своєчасних доповідей від деяких міжнародних організацій. Але ми побачили сьогодні зовсім іншу доповідь від Amnesty International, яка, на жаль, намагається амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що немає і не може бути навіть гіпотетичної умови, згідно з якою російські удари по Україні стають виправданими. "Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою та відверто терористичною", - сказав президент.

"І, якщо хтось робить звіт, в якому жертва та агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізують якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час, ігнорують, то із цим не можна миритися", - додав Зеленський.

Він нагадав, що внаслідок російських обстрілів по Україні пошкоджено або повністю знищено майже 200 релігійних споруд різних конфесій, близько 900 медичних закладів, понад 2 200 освітніх закладів, десятки університетів, сотні шкіл та дитячих садків.

"Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей за водою, евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинялася навіть перед ударами по меморіалах і кладовищах, по табору з військовополоненими в Оленівці. І доповідей про це чомусь немає", - наголосив Зеленський.

З огляду на це глава держави назвав доповідь Amnesty International "аморальною вибіркою", яка допомагає державі-терористу.

"Кожен, хто амністує Росію, і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими чи нібито зрозумілими, не може не розуміти, що цим допомагає терористу. А якщо такі маніпулятивні доповіді робите, то й відповідальність за знищення людей поділяєте із ними", - резюмував він.

Теги: #позиція #amnestyinternational

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