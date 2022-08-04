Омбудсмен про звіт Amnesty International: Саме перебування населених пунктів України наодинці з військовослужбовцями РФ несе найбільшу загрозу правам людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи звіт організації Amnesty International, наголосив, що цивільне населення України потрапило під загрозу виключно через необґрунтовану збройну агресію РФ, і перебування населених пунктів наодинці з військовослужбовцями РФ несе найбільшу загрозу для прав людини.

"Я, як і мільйони українців, сьогодні обурений заявою оприлюдненою на сторінці Amnesty International, у якій українські Збройні Сили обвинувачуються у тому, що бойова тактика української армії загрожує населенню нашої держави. Почну з основного: під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необґрунтовану збройну агресію Російської Федерації і припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ", - написав він у своєму фейсбуці.

На думку омбудсмена, звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає перевагу діям країни-агресора, ніж розуміє контекст подій в Україні.

"Саме захист населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію, надавати допомогу цивільному населенню та захищати від воєнних злочинів. Варто нагадати, що "urban warfare" - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом", - наголосив Лубинець.

Він зазначив, що уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України.

Також омбудсмен нагадав, що зараз на Донеччині оголошено обов'язкову евакуацію, і Кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи.

"Надаючи рекомендації, Amnesty International ніби перебуває в Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці. Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка ґвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому, саме залишення населених пунктів наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації, несе найбільшу загрозу правам людини", - заявив він.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на це заявив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що така заява організації спрямована не на пошук та донесення світу правди, а на створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою, і закликав Amnesty International припинити займатися "створенням фальшивої реальності, в якій всі в чомусь трохи винні".

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що "Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо", але міжнародні організації мають передусім вимагати зупинити агресію РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби порівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист, як це зроблено у матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності та спосіб знищити свій авторитет. Він наголосив, що Україна є правовою державою, де всебічно аналізують та дають оцінку подіям на війні, зокрема, юридичну.