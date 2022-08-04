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18:46 04.08.2022

Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

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Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у діалог із Росією.

"Вони не пропонують нам діалог. Вони пропонують нам здатися", - сказав він у четвер, відповідаючи на запитання представників африканських ЗМІ.

"Три роки я – президент. Ви не знайдете жодного президента країн ЄС, який не отримував би від мене сигналів протягом трьох років, що я хочу прямих переговорів із президентом Росії, що ми не можемо допустити повномасштабної війни, що будуть десятки і сотні тисяч убитих та мільйони біженців", - сказав він.

"Я телефонував йому багато разів", - сказав Зеленський, зазначивши, що "вони завжди знаходили причини, щоб не давати можливість діалогу".

"Коли вони зайшли окупувати нас тут, що я маю робити? Зателефонувати ще раз? Це не діалог і не примирення. Це ультиматум. Він звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми вас вбиватимемо", - сказав Зеленський, додавши: "Вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, що готові до діалогу".

Теги: #рф #ультиматум #зеленський

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