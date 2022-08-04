Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау

Президент України Володимир Зеленський та президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало обговорили продовольчу безпеку та підтримку України, зокрема у міжнародних організаціях.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з президентом Гвінеї-Бісау. Привітав лідера Гвінеї-Бісау з обранням головою ЕКОВАС. Обговорили підтримку України, зокрема в міжнародних організаціях. Наголосив на готовності України виступити гарантом продовольчої безпеки в регіоні", - написав Зеленський у твіттері.