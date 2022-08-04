Події

17:21 04.08.2022

Росіяни знищили опорну школу у смт Очеретиному на Донеччині

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Росіяни знищили ще одну школу в Донецькій області – опорну школу у смт Очеретиному, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"До повномасштабного російського вторгнення тут навчалися 353 учні. Чотири роки тому школа відкрилась після капітального ремонту - навчання тут було якісне і комфортне. Більша частина обладнання та навчальних матеріалів була своєчасно вивезена у безпечніші регіони України. Все, що ми будували роками, росіяни методично нищать в один момент", - написав він у фейсбуці.

Кириленко зазначив, що окупанти вже зруйнували 27 шкіл, ще 248 пошкодили.

Теги: #школа #руйнування #донецька_область

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