Приєднання Фінляндії до НАТО вже схвалили 23 країни, переговори з Туреччиною тривають

Ратифікація країнами НАТО членства Фінляндії в альянсі просувається швидше, ніж очікувалося, заявив президент Саулі Нііністьо (Sauli Niinisto).

"Я думаю, що процес прогресує навіть швидше, ніж вважалося раніше. Наприклад, у випадку зі Сполученими Штатами деякі вбачали можливе гальмування через осінні проміжні вибори. Але це сталося напрочуд швидко і щодо США, а також 22 країн, які вже ратифікували членство", - сказав Нііністьо в четвер порталу телерадіомовлення Yle, коментуючи рішення Сенату США про ратифікацію членства Фінляндії та Швеції у НАТО.

За його словами, ратифікація передбачає висловлення волі США, згідно з якою Фінляндія і Швеція можуть отримати підтримку, хоча гарантії безпеки всього НАТО поки що недійсні, оскільки п'ята стаття договору альянсу вимагає повноправного членства цих двох країн.

"Тепер ми можемо бути в безпеці, хоча деякі країни НАТО ще не ратифікували членство Фінляндії та Швеції у НАТО. Я вірю, що й інші країни швидко ратифікують", - сказав президент.

Він не непокоїться через те, що Туреччина висловлювала несхвальне ставлення до вступу Фінляндії та Швеції.

"Я не дуже занепокоєний, переговори з Туреччиною тривають. Як довго вони триватимуть, я не передбачатиму. Досі цей процес проходив добре, і він триває", - сказав Нііністьо.

У повідомленні Yle також ідеться про те, що членство Фінляндії в НАТО потребує схвалення всіх 30 країн НАТО, і що рішення США було сприйняте в країні як рішучу демонстрацію підтримки Фінляндії. "Це також може посилити тиск на Туреччину, яка намагалася зупинити членство Фінляндії та Швеції у НАТО", - зазначає портал.

Портал Yle повідомляє, що у Швеції також позитивно поставилися до рішення Сенату США. За їхніми даними, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон написала на своїй сторінці в соцмережі слова подяки після голосування у Сенаті США.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до альянсу 18 травня. Обговорення заявок блокувала Туреччина, проте пізніше вона зняла заперечення. 29 червня керівництво НАТО вирішило запросити країни до складу альянсу.

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг висловив думку, що процес ратифікації може тривати до року.