Події

15:39 13.03.2025

Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

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Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній, повідомляє пресслужба Міністерства оборони в телеграм-каналі.

"У фокусі – виробництво боєприпасів, розвиток систем супутникового зв’язку, телекомунікацій, бронетехніки та посилення морської безпеки", - сказав Умєров, коментуючи переговори.

Він зазначив, що Фінляндія має цінний досвід створення ефективних оборонних рішень, і є лідером у сфері технологічних інновацій.

"Наше партнерство відкриває нові можливості для зміцнення українського війська сучасним озброєнням та обладнанням", - зауважив міністр.

Він подякував фінським компаніям за відкритість до співпраці і запросив їх до України, підкресливши, що уряд готовий інвестувати у розширення виробничих потужностей, щоб забезпечити армію необхідною технікою.

Теги: #україна #оборона #фінляндія

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