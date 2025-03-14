Рютте: питання про вступ України до НАТО знято зі столу переговорів

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу більше не розглядається. Таку заяву він зробив в інтерв'ю Bloomberg TV з Аннмарі Гордерн у п'ятницю.

У Рютте поцікавилися, чи справді Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. На це він відповів ствердне "Так".

Рютте також привітав миротворчі зусилля Трампа та заявив, що покладанням ним на Європу відповідальності за власну оборону піде на користь НАТО. На думку генсекретаря, "Трамп повністю відданий Альянсу".

Глава НАТО також сказав, що відносини з Росією "врешті-решт повинні бути нормалізовані" після війни. "Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією", — сказав Рютте.

Bloomberg зазначає, що останніми тижнями Рютте брав участь у інтенсивній дипломатії, щоб утримати трансатлантичний альянс разом, оскільки президент Дональд Трамп скоротив підтримку України та зазначив, що США відступлять від своєї традиційної ролі безпеки в Європі. Цей несподіваний крок змусив європейські країни посилити витрати на оборону та переглянути своє військове позиціонування.

Рютте зустрівся з Трампом у четвер у Білому домі, де вони обговорили потенційне припинення вогню в Україні за посередництва США. Європа здебільшого була відсторонена від переговорів, і цей факт викликав невдоволення у багатьох лідерів Європи.