Інтерфакс-Україна

Події

22:05 13.03.2025

Рютте після зустрічі з Трампом: НАТО є сильним, і разом ми робимо його ще сильнішим

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевняє, що Альянс є сильним зараз і після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом анонсував його посилення.

"Для мене честь повернутися в Білий дім, щоб зустрітися з моїм хорошим другом, президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. НАТО є сильним, і разом ми робимо його ще сильнішим", - написав Рютте в соцмережі Х у четвер.

Джерело: https://x.com/SecGenNATO/status/1900274187895263260

Теги: #нато #сша

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