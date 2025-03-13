Рютте після зустрічі з Трампом: НАТО є сильним, і разом ми робимо його ще сильнішим

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевняє, що Альянс є сильним зараз і після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом анонсував його посилення.

"Для мене честь повернутися в Білий дім, щоб зустрітися з моїм хорошим другом, президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. НАТО є сильним, і разом ми робимо його ще сильнішим", - написав Рютте в соцмережі Х у четвер.

Джерело: https://x.com/SecGenNATO/status/1900274187895263260