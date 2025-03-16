Інтерфакс-Україна

Події

01:19 16.03.2025

Росіяни продовжують атакувати ще на 11 напрямках, за добу зафіксовано 128 боїв - Генштаб

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На фронті з початку доби зафіксовано 128 боєзіткнень, продовжуються атаки ще на 11 напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом, від початку цієї доби відбулося 128 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження", - сказано в повідомленні.

У генштабі зазначають, що за суботу російські терористичні війська завдали 82 авіаційних удари, скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження майже 1100 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На харківському напрямку противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та у бік Петрівки. Два боєзіткнення наразі тривають.

На куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Загризове, Лозова та Копанки. Українські захисники зупинили чотири ворожих атаки.

На лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Балка Журавка, Іванівка, Надія, Ямполівка та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Два ворожих штурми відбили українські захисники на сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам’янського та Білогорівки.

На краматорському напрямку ворог штурмував позиції українських захисників поблизу Оріхово-Василівки. Сили оборони відбили атаку загарбників.

Сімнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на торецькому напрямку в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.

На новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя та Розливу. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

На гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Новополя та Новосілки. Сили оборони відбили дві атаки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На оріхівському напрямку ворог 13 разів атакував позиції українських захисників в бік населених пунктів Степове, П’ятихатки, Щербаки, Жереб’янки та Кам’янське. Бої продовжуються в шести локаціях.

На придніпровському напрямку українських війська відбили чотири безрезультатних спроби противника атакувати позиції українців.

На Курщині з початку доби українські воїни відбивали 18 штурмових дій окупантів, одне з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 28 авіаційних ударів, скинувши 48 керованих бомб, також здійснив 219 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZSfybM2HXVcFRyDHeD7EXeHk3rdTDeEJrqre7J8n9fxAbFsaiWTT8TMfDbjPqju1l

Теги: #генштаб #зведення

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