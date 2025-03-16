На місці прильоту в Чернігові триває розбір завалів – ДСНС

У ніч проти неділі рятувальники повідомили, що на місці прильоту в Чернігові триває розбір завалів, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці у Чернігові. Розбір завалів продовжується", - сказано в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що внаслідок атаки пошкоджені 3 автівки.

"Наразі постраждалих не виявлено. Евакуйовано одну літню жінку. На місці працюють екстрені служби, психологи ДСНС надають допомогу постраждалим", повідомили у ДСНС.

У ДСНС додали, що в місті розгорнули пункти незламності, де люди можуть зігрітися, отримати необхідну допомогу та зв’язок.

Як повідомлялося, російський беспілотник "шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Чернігові, також пошкоджені два приватних будинки.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/39648