Стефанішина: рішення щодо членства України в НАТО ухвалюють союзники

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що рішення щодо членства ухвалюють союзники, а Україна де-факто вже є частиною трансатлантичного безпекового простору.

"Рішення щодо членства України в НАТО ухвалюють союзники. Це рішення буде результатом консенсусу союзників з розумінням внеску та ролі України у безпеку Європи. Україна де-факто є вже частиною трансатлантичного безпекового простору, і ніколи не стане якоюсь "буферною зоною" чи колонією росії", - написала Стефанішина в коментарі, який поширило Міністерство юстиції у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп виключив питання вступу України до НАТО з переговорів про припинення війни з Росією.