Інтерфакс-Україна

Події

19:33 13.03.2025

Сьогодні на столі є різні варіанти гарантій безпеки для України, найбільш сильним є членство в НАТО – Єрмак

1 хв читати
Сьогодні на столі є різні варіанти гарантій безпеки для України, найбільш сильним є членство в НАТО – Єрмак
Фото: сайт Президента України

Під час перемовин у Саудівській Аравії обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки для України, взагалі з української точки зору найбільш сильним є членство в НАТО, хоча воно можливо тільки, коли є консенсус, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Безумовно, гарантії безпеки є ключовим моментом. Без гарантій безпеки важко про щось взагалі говорити. І тому це питання ми завжди піднімаємо. Тут в нас теж була довга дискусія, ми проговорювали різні варіанти", - сказав Єрмак в ефірі телемарафону у четвер.

Він наголосив, що потрібний чіткий механізм щодо гарантій безпеки – "як, що застосовувати… як ми реагуємо, як реагують партнери".

"Тому на столі сьогодні різні варіанти… Сьогодні ми з цього починаємо, що, безумовно, з нашої точки зору найбільш сильним є членство в НАТО, хоча ми розуміємо, воно можливо тільки, коли є консенсус. Але, безумовно, сьогодні також розглядаються, обговорюються різні варіанти, як може працювати п'ята стаття НАТО, який збройний потенціал має мати Україна, як можуть реагувати наші партнери. Обговорюється і питання контингенту в різних формах", - додав Єрмак.

За його словами, десь за годину після закінчення зустрічі в Джидді США розблоковували військову допомогу Україні.

 

Теги: #нато #безпека #гарантии

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:31 13.03.2025
США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО

США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО

19:28 13.03.2025
Питання членства в НАТО порушувалося на зустрічі у Джидді, про територіальні поступки та вибори не йшлося

Питання членства в НАТО порушувалося на зустрічі у Джидді, про територіальні поступки та вибори не йшлося

18:41 13.03.2025
Україна потребує гарантій безпеки через амбіції РФ – Стармер

Україна потребує гарантій безпеки через амбіції РФ – Стармер

21:13 12.03.2025
Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України – Лекорню

Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України – Лекорню

22:27 11.03.2025
Генсек НАТО відвідає США 12-14 березня

Генсек НАТО відвідає США 12-14 березня

20:53 11.03.2025
Волц: Ми говорили, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії українці матимуть для довгострокової безпеки

Волц: Ми говорили, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії українці матимуть для довгострокової безпеки

16:55 11.03.2025
Рютте говорить про важливість паралельної роботи як над мирною угодою, так і над миротворчою місією

Рютте говорить про важливість паралельної роботи як над мирною угодою, так і над миротворчою місією

16:36 08.03.2025
США мають намір відмовитися від участі в плануванні нових навчань НАТО в Європі - ЗМІ

США мають намір відмовитися від участі в плануванні нових навчань НАТО в Європі - ЗМІ

19:56 07.03.2025
Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

19:19 06.03.2025
У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

У Парижі 11 березня відбудеться зустріч військових представників країн, які готові докластися до гарантування безпеки – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Україна проінформувала ключових європейських партнерів про результати перемовин у Джидді – Жовква

Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

Якщо РФ не піде на мирну угоду, це буде дуже невтішний момент для світу – Трамп

Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

ОСТАННЄ

Чехія готова профінансувати оновлення двох лікарень на Дніпропетровщині – очільник ОВА

У Покровську дістали поранення шестеро людей, серед них 15-річний підліток

Україна проінформувала ключових європейських партнерів про результати перемовин у Джидді – Жовква

Українські нардепи та економісти відзначають контроверсійність вимог Путіна усунути причини війни і закликають донатити на ЗСУ

Очільник КМВА ініціює розробку міської програми підтримки оборонної промисловості

Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

Сибіга провів зустріч з міністром торгівлі та міністром сільського і лісового господарства Туреччини

Заступник очільника Офісу президента провів ряд зустрічей з польськими високопосадовцями, обговорювали співпрацю Києва та Варшави

Зеленський підписав закон щодо визнання результатів навчання за кордоном

Зеленський підписав закон щодо надання реабілітаційних послуг військовим у спецзакладах освіти

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА