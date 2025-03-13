Сьогодні на столі є різні варіанти гарантій безпеки для України, найбільш сильним є членство в НАТО – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Під час перемовин у Саудівській Аравії обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки для України, взагалі з української точки зору найбільш сильним є членство в НАТО, хоча воно можливо тільки, коли є консенсус, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Безумовно, гарантії безпеки є ключовим моментом. Без гарантій безпеки важко про щось взагалі говорити. І тому це питання ми завжди піднімаємо. Тут в нас теж була довга дискусія, ми проговорювали різні варіанти", - сказав Єрмак в ефірі телемарафону у четвер.

Він наголосив, що потрібний чіткий механізм щодо гарантій безпеки – "як, що застосовувати… як ми реагуємо, як реагують партнери".

"Тому на столі сьогодні різні варіанти… Сьогодні ми з цього починаємо, що, безумовно, з нашої точки зору найбільш сильним є членство в НАТО, хоча ми розуміємо, воно можливо тільки, коли є консенсус. Але, безумовно, сьогодні також розглядаються, обговорюються різні варіанти, як може працювати п'ята стаття НАТО, який збройний потенціал має мати Україна, як можуть реагувати наші партнери. Обговорюється і питання контингенту в різних формах", - додав Єрмак.

За його словами, десь за годину після закінчення зустрічі в Джидді США розблоковували військову допомогу Україні.