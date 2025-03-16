Інтерфакс-Україна

Події

01:00 16.03.2025

Ворожий "шахед" влучив у п'ятиповерхівку в Чернігові – МВА

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Киев. 15 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Російський беспілотник "шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Чернігові, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Влучання в пʼятиповерховий будинок", - сказано в телеграм-каналі.

Зазначається, що на місці вибуху зафіксовано пожежу. Наразі працюють усі рятувальні служби.

Згодом Брижинський зазначив, що влучання шахедів зафіксовано в двох районах міста, зокрема, один влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.

Також він зазначив, що внаслідок влучання завалено 2 квартири, доступ до них обмежено.

В інших квартирах постраждалих не виявлено.

Рятувальники локалізують пожежу.

Продовжуються рятувальні роботи всіма екстреними службами.

За словами голови МВА, постраждалих не виявлено. Разом з тим евакуйовано одну літню жінку.

Рятувальні роботи продовжуються.

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/2996

https://t.me/bryzynskyi/2998

https://t.me/bryzynskyi/2999

https://t.me/bryzynskyi/3000

Теги: #будинки #чернігів #шахед

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