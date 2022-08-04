Уряд України не планує підвищувати пенсійний вік - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що уряд України не має планів підвищувати пенсійний вік.

"Ми не будемо його підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи актуальне сьогодні підвищення пенсійного віку.

Коментуючи свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків, міністр висловила впевненість, що люди до неї долучаться.

"Багато з тих, хто перемістився тимчасово за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їхній страховий стаж не йде. Тому вони можуть заплатити такий внесок із їхніх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоби продовжити свій страховий стаж і вчасно, після повернення, вийти на пенсію. Також є сім’ї, де не всі члени родини працюють, і вони мають проблему при виході на пенсію. То чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, сплачував за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без усіляких вимог, досягаючи пенсійного віку. Чому діти, які забезпечені й розуміють, що з різних причин їхні батьки передпенсійного віку втратили роботу й не мають можливості влаштуватися на нову, не зможуть доплатити мінімальні внески, і вони з досягненням пенсійного віку отримають повний страховий стаж?", - додала вона.

Міністр повідомила, що законопроєкт щодо цього нововведення вже підготовлений і подаватиметься на розгляд Верховної Ради.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики ініціює можливість для громадян робити додаткові соціальні внески для збільшення майбутніх пенсій.