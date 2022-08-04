Події

11:43 04.08.2022

Перше судно від початку війни вирушило в Україну для завантаження зерном – речник ОВА

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Перше судно від початку війни вирушило в Україну для завантаження зерном – речник ОВА

Турецький балкер Ospreys під прапором Ліберії прямує для завантаження до морського порту Чорноморськ (Одеська обл.) у рамках Стамбульської зернової угоди, судно планує прибути в Україну 5 серпня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" іде турецький балкер OSPREYS під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5 серпня. Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24 лютого, яке прямує по українське експортне зерно", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, перше судно Razoni (прапор Сьєрра-Леоне) з 26,5 тис. тонн української кукурудзи вийшло з порту Одеси 1 липня і вирушило до Лівану.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

Теги: #зерно #порт #чорноморськ

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