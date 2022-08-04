Міносвіти домовилося про залучення 20 млн євро на створення центрів професійної досконалості в закладах профосвіти

Міністерство освіти підписало угоду про залучення 20 млн євро від німецького банку KfW на створення центрів професійної досконалості в закладах професійної освіти.

"За підтримки президента України Володимира Зеленського МОН поставило перед собою амбітну ціль – перезавантажити систему профосвіти, зміцнити її та зруйнувати застарілий стереотип про непрестижність професійної освіти. Важливим кроком у цьому стало підписання грантової та проєктної угоди між КМУ в особі МОН, Українським фондом соціальних інвестицій і KfW про надання 20 млн євро в межах проєкту "Професійна освіта у Східному партнерстві", - написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, на базі закладів професійної освіти планується створення центрів професійної досконалості за рахунок грантових коштів.

"Центри стануть потужними освітніми майданчиками, що готуватимуть висококваліфікованих робітників. Випускники профтехзакладів повинні пишатися своєю освітою. Ми зробимо все можливе, щоб момент позитивної оцінки та ставлення до професійної освіти настав якнайшвидше", - написав міністр.