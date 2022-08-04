Події

08:08 04.08.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

Минулої середи в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 особи, ще 5 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 3 серпня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті, Мар'їнці та Шевченковому. Ще 5 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко в телеграм-каналі у четвер уранці.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #донецька_область

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