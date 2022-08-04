Окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, поранено жінку

У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли місто Нікополь і Криворізький район Дніпропетровської області, в результаті було поранено жінку, пошкоджено будинки, перебито лінію електропередач, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Попередньо люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило і три десятки господарських споруд. На двох приватних дворах сталося загоряння. Полум'я рятувальники приборкали", - написав Резніченко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Крім цього, "обстрілом понівечено будівлі та техніку трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей. У місті перебито дві лінії електропередачі. Без світла понад 3 000 нікопольчан. На місці працюють аварійні бригади електриків".

У Криворізькому районі окупанти обстріляли з "Ураганів" Карпівську та Широківську громади, є руйнування будинків. Унаслідок обстрілу поранено 44-річну жінку, їй надали необхідну допомогу.