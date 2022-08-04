Події

07:38 04.08.2022

На Харківщині через ворожі обстріли пошкоджено житло, підприємство та супермаркет, поліція задокументувала 20 фактів руйнувань за добу

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На Харківщині через ворожі обстріли пошкоджено житло, підприємство та супермаркет, поліція задокументувала 20 фактів руйнувань за добу

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків та низку населених пунктів області, серед яких Чугуїв, Коробочкине, Клугино-Башкирівка, Молодова, Дергачі та Циркуни, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали 20 фактів пошкодження житла громадян та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж... Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, приміщення на території підприємства, супермаркет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #харківщина

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