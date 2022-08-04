Кулеба: Наступні кораблі з українським зерном завантажені та готові до відплиття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що наступні судна із зерном були завантажені та готові відпливати.

"Наступні кораблі з українським зерном завантажені і готові до відплиття. Якщо Росія виконає свої зобов'язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство і запобігти голоду. Україна, як і раніше, віддана боротьбі з глобальною відсутністю продовольства безпеки", - написав Кулеба у твіттері в ніч проти четверга.