Жителів Козачої Лопані на Харківщині примусово вивозять до РФ та розміщують у наметових таборах у Білгородській області

Правоохоронці перевіряють інформацію про примусове вивезення цивільних із тимчасово окупованої Козачої Лопані (Харківська обл.) до РФ.

"Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України) за інформацією, розміщеною ЗМІ щодо насильницького вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора... Усі дані перевіряються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За інформацією відомства "військові" т.зв. ЛНР примусово вивозять мешканців Козачої Лопані до наметових таборів Білгородської області, при цьому окупанти використовують маніпуляції, людей лякають обстрілами з боку української армії.

Надалі матеріали будуть передані до Управління СБУ у Харківській області.