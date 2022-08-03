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19:07 03.08.2022

Законопроєкт про конкурсний відбір суддів КС може бути зареєстрований у Раді до кінця поточного тижня – Стефанчук

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Законопроєкт про конкурсний відбір суддів КС може бути зареєстрований у Раді до кінця поточного тижня – Стефанчук

Законопроєкт про конкурсний відбір суддів Конституційного суду (КС) може бути зареєстрований у Верховній Раді до кінця цього тижня, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Я дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня цей законопроєкт буде зареєстрований у Раді. Принаймні ми орієнтуємося на це… Я думаю, що він матиме підтримку (народних депутатів під час розгляду та голосування у залі пленарних засідань парламенту – ІФ)", – сказав речник в ефірі національного телемарафону #UA разом у середу.

Раніше в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що питання реформування КС щодо відбору суддів на конкурсних підставах є "першим завданням, поставленим перед Україною (серед семи блоків реформ, виконання яких визначено умовою для збереження Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу - ІФ)". Стефанчук розраховує, що на одному з найближчих пленарних засідань Рада зможе ухвалити відповідний законопроєкт у першому читанні.

Теги: #кс #законопроєкт

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