Українські морпіхи на донецькому напрямку знищили 15 російських окупантів і взяли в полон трьох осіб

Морські піхотинці Військово-Морських сил (ВМС) Збройних сил України минулої доби на донецькому напрямку знищили 15 російських окупантів і взяли в полон трьох осіб, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

"На донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 3 полонених. На херсонському напрямку наші воїни теж активно проводять демілітаризацію російської армії. Наша артилерія підбила ворожий танк, який знаходився в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених", - ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Артилерійські підрозділи ЗСУ також завдавали ударів по скупченню живої сили і техніці окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються.

"Важливо, що майже усі полонені це примусово мобілізовані з так званої днр, що в черговий раз демнострує усі "переваги" життя під російською окупацією", - додали у ВМС.