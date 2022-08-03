Події

11:05 03.08.2022

Другий евакуаційний потяг із Донецької області вночі прибув до Олександрії

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Другий евакуаційний потяг із Донецької області вночі прибув до Олександрії

Уночі Кіровоградська область прийняла другий евакуаційний потяг із Донецької області, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Уночі Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області. Всі зупинились в Олександрії. Дякую міській владі, соціальним службам, волонтерам, медикам, ДСНС, поліції, Червоному Хресту і, безумовно, команді ОВА - за чітку організацію зустрічі", - написав він у телеграм-каналі.

Серед евакуйованих – люди похилого віку, маломобільні, хворі, діти.

"Як і в обласному центрі, вони одразу отримали допомогу. Потім буде реєстрація, відповідні виплати", - наголосив голова ОВА.

У ДСНС України повідомили, що серед евакуйованих було десятеро дітей, із ними працювали психологи. Безпосередньо на вокзалі рятувальники встановили три намети з ліжками – для відпочинку прибулих, волонтерів і психологів.

Як повідомлялося, у вівторок, 2 серпня, розпочався процес обов'язкової евакуації жителів Донецької області.

29 липня Кабінет Міністрів України створив координаційний штаб, який займатиметься евакуацією з Донецької області. Віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що евакуація здійснюється у зв'язку з повною відсутністю газопостачання на Донеччині та проблемами з електропостачанням, які призводять до неможливості забезпечити опалення житлових будинків у зимовий період.

Жителі Донецької області можуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши своїм підписом, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та персонально відповідають за власне життя.

Теги: #евакуація #донецька_область

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