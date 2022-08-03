РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 180 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок середи, 3 серпня, сягають близько 41 тис. 350 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні шість танків і вісім бойових броньованих машин (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення –1774 та 4022 відповідно.

Також за добу вівторка в Україні було знищено три артилерійські системи окупантів, один засіб протиповітряної оборони, вісім одиниць автомобільної техніки (зокрема й цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та одну одиницю спеціальної техніки. Збито безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та шість крилатих ракет.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 939 артсистем, 259 реактивних систем залпового вогню, 118 засобів ППО, 223 літаки, 191 гелікоптер, 740 безпілотників, 180 крилатих ракет, 2922 автомобілі й автоцистерни, 83 одиниці спецтехніки та 15 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському й Донецькому напрямках", - наголошується у зведенні.